Indian Wells: verso il primo derby Berrettini - Sinner

Approfittando del ritiro di John Isner, rientrato precipitosamente a casa per assistere la moglie in procinto di partorire, Jannik Sinner è già agli ottavi del torneo di Indian Wells. Attende Matteo Berrettini che deve vincere una partita non scontata contro Taylor Fritz. Qualora il romano riuscisse, come da pronostico, a passare il turno si troverebbe di fronte l'altoatesino per la prima sfida tra i due nel circuito maggiore.

Ancora in gara anche Fabio Fognini, chiamato a una vera e propria impresa contro Stefanos Tsitsipas.

