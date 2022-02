ATLETICA Indoor, a Birmingham brillano Duplantis e Patterson Nei 60 metri Lyles fa il personale al fotofinish, Thompson Herah sigla il suo stagionale e Holloway domina negli ostacoli.

È in sfida totale a se stesso, Armand Duplantis. Alla tappa di Birmingham del World Indoor Tour lo svedese domina il salto con l'asta ed è l'unico a sfondare il muro dei 6 metri: per la precisione sono 6.05 e primato mondiale stagionale, col brasiliano Braz e il belga Broeders lontani 24 e 34 centimetri. Duplantis ha poi tentato, invano, di infrangere il già suo record del mondo, mancando l'assalto ai 6.19.

Balzo importante anche per Eleanor Patterson, nel salto in alto: l'australiana fa 1.97, mancando per 2 centimetri la miglior prestazione mondiale della stagione (che anche qui è lei a detenere). L'accompagnano sul podio la russa Lasitskene e la britannica Zialor.

In pista, i 60 metri offrono spettacolo ma non mettono paura a Marcell Jacobs: Noah Lyles fa il personale e si impone su Ronnie Baker con un duello al fotofinish, per un 6.55 che però è lontano dai tempi registrati dall'azzurro campione olimpico nelle sue tre uscite di inizio 2022. A 1” da loro c'è Hall, per un tris di medaglie made in USA.

Sempre nei 60 metri, prova convincente per la giamaicana Elaine Thompson-Herah: la due volte oro ai Giochi vince col suo stagionale (7.08) battendo la britannica Neita e la svizzera Kambundji.

E sulla stessa distanza – ma ad ostacoli – c'è anche la sgroppata in tranquillità dell'americano Grant Holloway. Il campione iridato disputa una gara a sé e s'impone per distacco sul britannico Pozzi e sul connazionale Eaton: 7.41 per lui, 7.59 e 7.60 per gli altri due del podio.

