PRADA CUP Ineos si arrende, Luna Rossa trionfa nella Prada Cup (7-1) Dal 6 marzo contro New Zeland il sogno America's Cup

La notte italiana veste Prada. Alle prime luci dell'alba la notizia che lo sport azzurro attendeva da 21 anni. Luna Rossa ha chiuso la serie 7-1 conquistando al contempo la finale sfidanti (già Louis Vuitton e ora Prada, trofeo sempre all'insegna della griffe elegante). Era dai tempi del Moro di Venezia che un' impresa del genere non riusciva, correva l'anno 2000.

Senza storia la prima delle due sfide di questa notte. Luna Rossa è partita sotto i suoi standard ma si è subito rimessa in carreggiata prendendo un buon margine di vantaggio sui britannici. Margine aumentato progressivamente fino al termine della sfida vinta con quasi due minuti di vantaggio su Ineos. Decisamente più combattuta la seconda quando Ineos si è giocata il tutto per tutto prima di arrendersi e uscire di scena. Anche perchè Luna Rossa anticipa troppo i tempi e deve assorbire una penalità per partenza anticipata. Ineos prende quindi i regolamentari 50 metri di vantaggio, ma già a metà del primo lato, grazie alla velocità della barca è passata in vantaggio. Sono 12 secondi al primo cancello, lo stesso al secondo. Ineos non molla, resta disperatamente a contatto, ma non accorci le distanze. Arriva la settima vittoria contro una sola degli inglesi e dal 6 marzo ci sono i Kiwi di New Zeland. Poco tempo per festeggiare questa bella pagina di storia, perché c'è la prossima da scrivere che potrebbe essere anche più bella di questa.

