Infinito Roland Fischnaller. Jole Galli vince nello skicross

Roland Fischnaller centra una strepitosa vittoria nella Coppa del Mondo in Polonia. L'azzurro vince il gigante parallelo di Krynica. Un grande risultato considerando anche i 44 anni dell'italiano che si aggiudica il 23° successo in carriera, il 12° in questa specialità. Festa doppia per l'Italia che conquista anche il terzo posto con Maurizio Bormolini, che grazie a questo piazzamento conquista la Coppa del Mondo di specialità matematicamente. Spedizione azzurra condita anche dai quarti posti di Edwin Coratti e Lucia Dalmasso. Nella finale per la vittoria Roland Fischnaller batte il sudcoreano Sangho Lee, mentre Maurizio Bormolini vince il derby con Coratti.

A confermare l'ottima tradizione italiana con gli sport invernali anche il successo di Jole Galli in gara 2 dello skicross in Georgia. Secondo successo in stagione per l'azzurra che in finale ha chiuso davanti alla svizzera Fanny Smith e la canadese Courtney Hoffos. Per Jole Galli è il quinto podio della carriera. Da segnalare anche il terzo posto di Simone Deromedis, che dopo la vittoria nella prima gara, ottiene un altro prezioso podio per mantenere la vetta della classifica.