ATLETICA LEGGERA Innovazione e sport a San Marino, con la 6^ edizione di Athtech Circa 120 partecipanti da tutto il continente per la conferenza, promossa dalla European Athletics

Sport e tecnologia, tradizione e innovazione si incontrano a San Marino dal 7 al 9 ottobre. Tale connubio si creerà durante la tre giorni di Athtech, la Conferenza sullo sviluppo tecnologico nell'atletica, promossa dalla Federazione europea di atletica leggera, che per la sesta edizione ha scelto come sede il Titano.

Organizzata tra il Grand Hotel e l'Hotel Titano dalla Federazione sammarinese di atletica, con Rebecca Guidi e il presidente Mauro Santi in prima fila, sostenuta dal Cons e delle Segreterie di Stato per Sport e Turismo, ha raccolto circa 120 partecipanti dai Paesi europei affiliati: una cifra record, che mostra la crescita costante della Conferenza, partita nel 2017 dal Portogallo con 15 iscritti. "Siamo molto contenti e abbiamo avuto la fortuna di avere all'interno della Federazione persone, come Rebecca Guidi, che si siano prodigate per portare da noi l'evento e gestirlo al meglio", commenta il presidente Santi.

Negli anni, Athtech ha svolto un ruolo chiave nel promuovere la standardizzazione dei dati sportivi e nel facilitare l'adozione di nuove tecnologie per il monitoraggio delle performance, la gestione delle competizioni e il coinvolgimento del pubblico. La sesta edizione si concentrerà su come l'uso avanzato dei dati e delle piattaforme digitali possa ridefinire l'esperienza sportiva e aprire nuove opportunità economiche per il settore.

Tra i partecipanti, oltre ai rappresentanti federali e agli esperti di dati e tecnologia, ci sono organizzatori di eventi, broadcaster, startup e aziende del settore tecnologico. A fornire supporto e collaborazione all'evento c'è anche l'Istituto per l'innovazione della Repubblica di San Marino, ente pubblico, e durante la tre giorni ci sarà ampio spazio per presentare istituzioni e i talenti innovativi locali, coinvolgendo pure le aziende del territorio.

"Il mondo in cui viviamo va avanti molto molto velocemente - prosegue Santi - e l'atletica leggera ha bisogno di certificare i propri risultati, prima di tutto per gli atleti che si preparano ai grandi eventi, al fine di migliorare di quel centesimo o di quel centimetro, quindi l'aspetto tecnologico è fondamentale già da lì. Dopodiché, c'è una serie di fattori, dai dati personali alle anagrafiche, che la nuova tecnologia può aiutare a gestire".

