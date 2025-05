Internazionali d'Italia, Errani/Paolini in finale di doppio

Un'altra finale italiana a Roma. Dopo aver raggiunto l'ultimo atto nel singolare, Jasmine Paolini replica nel doppio femminile, in coppia con Sara Errani. Il tandem azzurro ha battuto in semifinale il duo Andreeva/Shnaider, in una replica della finale vista lo scorso anno alle Olimpiadi di Parigi: quella volta, in palio c'era l'oro, stavolta la possibilità di giocare per la vittoria di un masters 1000. Obettivi diversi ma risultato identico, con Errani/Paolini ancora vincenti. Il risultato finale è stato di 6-4 6-4 in favore di Sara e Jasmine, che ora attendono l'esito dell'altra semifinale, tra Kudermetova/Mertens e Hunter/Perez.

Per Errani e Paolini sarà la seconda volta insieme in finale agli Internazionali d'Italia, dopo quella dello scorso anno, vinta proprio dalle azzurre, contro Gauff/Routliffe. In precedenza, Errani aveva già vinto il torneo, nel 2012, ai tempi dell'accoppiata d'oro con Roberta Vinci.