Internazionali d'Italia, Jasmine Paolini in finale: non succedeva dal 2014

Jasmine Paolini è per la prima volta in finale agli Internazionali di Roma. La tennista toscana ha battuto 2-0 la statunitense Peyton Stearns (n. 42 al mondo), faticando non poco nel primo parziale, vinto 7-5 dopo che l'americana era stata a un passo dal set point, ma chiudendo velocemente il secondo, terminato 6-1 in favore dell'azzurra numero 5 al mondo. Erano 10 anni che un'italiana non accedeva alla finale degli Internazionali: l'ultima volta, nel 2014, a riuscirci era stata Sara Errani. Paolini, seconda testa di serie più alta rimasta nel torneo, sfiderà sabato la vincente dell'altra semifinale, tra la cinese Zheng Qinwen (n. 8) e la statunitense Coco Gauff (n. 3), in programma stasera.

Nel tabellone maschile, dopo Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, va in finale anche lo statunitense Tommy Paul (n. 12), che ha battuto in 7-5 (7-4) 6-3 il polacco Hubert Hurkacz (n. 31) e sfiderà il vincente della partita tra Jannik Sinner (n. 1) e Casper Ruud (n. 7), che si giocherà stasera.