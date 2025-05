Internazionali d'Italia: ok Darderi e Passaro. Paolini oggi in campo

Tutti si aspettavano Lorenzo Sonego, invece sono Francesco Passaro e Luciano Darderi i primi due italiani a passare il turno nel tabellone maschile degli Internazionali d'Italia di tennis. Il primo, numero 101 al mondo e wild card del torneo, ha battuto in tre set (6-0 2-6 6-3) il taiwanese Tseng Chun Hsin, il secondo, n. 46, ha eliminato in due set il cinese Bu Yunchaokete (7-6 6-3). Nel secondo turno, i loro avversari saranno il bulgaro Grigor Dimitrov (n. 14) e il britannico Jack Draper (n. 5), che la scorsa settimana ha battuto Lorenzo Musetti nelle semifinali del Masters 1000 di Madrid. Nel tabellone femminile, in serata arrivano altre due eliminazioni, con Lucrezia Stefanini battuta in due set (5-7 2-6) da Veronika Kudermetova (n. 50) e Tyra Caterina Grant sconfitta in tre parziali (6-3 3-6 5-7) da Antonia Ruzic (n. 117).

Per quanto riguarda gli italiani in campo oggi, è già arrivata l'eliminazione di Matteo Arnaldi, battuto in due set (4-6 3-6) dallo spagnolo Roberto Bautista-Agut (n. 56). Dopo di lui saranno di scena Federico Cinà (contro l'argentino Mariano Navone), Luca Nardi e Flavio Cobolli nel derby azzurro, Matteo Gigante (contro il francese Arthur Rinderknech), Mattia Bellucci (contro lo spagnolo Pedro Martinez) e la wild card Fabio Fognini, all'ultima apparizione a Roma (contro il britannico Jacob Fearnley). Al femminile ci sarà l'esordio di Jasmine Paolini, che andrà a caccia di riscatto, dopo la brutta prova di Madrid, contro l'australiana Lulu Sun (n. 46). In campo anche Elisabetta Cocciaretto contro la polacca Iga Swiatek (n. 2) e Lucia Bronzetti contri la ceca Karolina Muchova (n. 13).