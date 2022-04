C'è anche la verucchiese Lucia Bronzetti tra le wild card assegnate dalla Federazione Italiana Tennis per un posto nel tabellone principale degli Internazionali d'Italia in programma a Roma dal 2 al 15 maggio. Gli inviti oltre a Bronzetti sono per Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Tra gli uomini prime wild card per Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Le restanti 2 usciranno dal torneo di pre quali.