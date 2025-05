Internazionali di Roma, impresa Passaro: battuto Dimitrov 2-0. Ok Paolini

È un'Italia maschile che ribalta quasi ogni pronostico agli Internazionali di tennis di Roma. Con una vera impresa, il numero 101 al mondo Francesco Passaro batte il n. 15 Grigor Dimitrov in due set (5-7 3-6) e va al terzo turno. Una grandissima vittoria per l'azzurro, che ora affronterà il vincente della sfida tra l'argentino Roman Andres Burruchaga (n. 135), giustiziere di Lorenzo Sonego nel primo turno, e il russo Karen Khachanov (n. 23).

Sorprese anche ieri, sia nel derby italiano, con Luca Nardi che batte Flavio Cobolli 2-0 (6-3 6-4), sia, soprattutto, nella partita di Matteo Gigante (n. 164), che sconfigge il francese Arthur Rinderknech (n. 75) in due set dal punteggio identico, 7-6 7-6 (6-4 6-4). Fuori Mattia Bellucci, eliminato in 4-6 2-6 dallo spagnolo Pedro Martinez (n. 49), e Fabio Fognini, che giovedì sera ha perso per 2-6 3-6 contro il britannico Jacob Fearnley (n. 57), giocando la propria ultima partita agli Internazionali di Roma. Eliminato anche il debuttante Federico Cinà, sconfitto in 3-6 3-6 dall'argentino Mariano Navone (n. 99), che sabato sarà il primo avversario di Jannik Sinner, al ritorno in campo dopo i tre mesi di sospensione.

Nessun problema all'esordio per Jasmine Paolini, che elimina in due set (6-4 6-3) l'australiana Lulu Sun (n. 46) e al prossimo turno sfiderà la tunisina Ons Jabeur (n. 36), la quale arriva alla sfida senza incontri disputati, visto il bye nel primo turno e la vittoria per ritiro dell'avversaria nel secondo. Paolini, però, resta l'unica italiana nel tabellone, visto che ieri sera sono state eliminate sia Elisabetta Cocciaretto, battuta in meno di un'ora di gioco dalla n. 2 al mondo Iga Swiatek (1-6 0-6), sia Lucia Bronzetti, eliminata dalla lucky loser Laura Siegemund (2-6 2-6).