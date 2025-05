Internazionali di Roma: subito fuori Sonego ed Errani. Avanza Cocciaretto

Gli Internazionali d'Italia di Lorenzo Sonego finiscono al primo turno. Contro l'argentino Roman Andres Burruchaga (n. 135 al mondo), il torinese non trova mai il ritmo giusto e perde in due set (2-6 3-6) in poco più di un'ora di gioco. Un brutto avvio per la batteria di tennisti italiani, di cui rientrerà a far parte proprio in questa settimana Jannik Sinner: in serata proveranno a fare meglio di lui Francesco Passaro, impegnato contro il taiwanese Tseng Chun Hsin (n. 102), e Luciano Darderi, che sfiderà il cinese Bu Yunchaokete (n. 73).

Al femminile subito eliminate Sara Errani e Arianna Zucchini, che perdono con lo stesso punteggio di Sonego (2-6 3-6) contro l'ex numero 1 al mondo Naomi Osaka e contro la canadese Victoria Mboko (n. 156), mentre Federica Urgesi cede per 0-6 3-6 a Bianca Andreescu, vincitrice dello Us Open 2019, oggi scivolata al 121° posto del ranking. L'unica azzurra a a passare il turno è Elisabetta Cocciaretto, che sorprende la n. 38 Elina Avanesyan in tre set (6-2 4-6 6-1). In serata in campo Lucrezia Stefanini, contro Veronika Kudermetova (n. 50) e Tyra Caterina Grant contro Antonia Ruzic (n. 117).