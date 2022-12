LUTTO NEL CICLISMO Investimento Rebellin: trovato il camionista, si era nascosto in Germania Era già stato condannato a Foggia nel 2001 per non aver prestato soccorso

Il camionista tedesco individuato e denunciato in Germania per l'investimento mortale di Davide Rebellin, dopo l'investimento, era sceso dalla cabina del tir, si era avvicinato alla vittima a terra ma poi era risalito sul camion allontanandosi velocemente. Lo riferiscono alcuni testimoni. Dopo l'incidente, aveva poi fatto perdere le sue tracce. È stato denunciato a piede libero, ma non posto in stato di fermo, perché il codice tedesco non prevede il reato di omicidio stradale. Già nel 2001 era stato condannato a Foggia per essere fuggito dopo un incidente senza prestare soccorso alle persone coinvolte.

