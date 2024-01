TOUR DOWN UNDER 2024 Isaac Del Toro, licenza sammarinese, conquista il primo successo da pro e la maglia di leader Sua la seconda tappa della corsa australiana. Del Toro corre con licenza sammarinese e presto potrebbe entrare in possesso di residenza atipica a San Marino

Entusiasta il Presidente della Federciclismo Valter Baldiserra per questo primo grande risultato della carriera di questo giovane ciclista messicano nato il 27 novembre 2003. Non si è fatto attendere Isaac Del Toro al Tour Down Under 2024. Il talento della UAE Team Emirates che corre con licenza sammarinese, ha lasciato subito il segno nella seconda tappa della corsa australiana piazzando la zampata a poco più di un chilometro all’arrivo e riuscendo poi a resistere al ritorno del gruppo sul traguardo di Lobethal, dove ha così conquistato il suo primo successo da professionista.

Alle sue spalle, è stato Corbin Strong che ha anticipato il compagno di squadra Stephen Williams e Biniam Girmay a conquistare la seconda piazza. Grazie a questo successo, il giovane messicano diventa anche nuovo leader della corsa con 2″ su Strong e 7″ su Girmay e Williams. Il suo capolavoro a poco più di un chilometro dall'arrivo quando Del Toro dimostra tutte le sue qualità con una progressione che non lascia scampo agli avversari. Il messicano si prende qualche metro di vantaggio sul gruppo, che a quel punto deve cambiare ritmo per andarlo a riprendere.

Le energie tuttavia non bastano agli inseguitori, mentre per il classe 2003 la linea d’arrivo che si avvicina sempre di più gli permette di trovare le forze per resistere, e cogliere uno splendido successo. Licenza sammarinese risiede sul Titano, ed è in attesa di residenza atipica, fa parte dello sciame di ciclisti che si allenano sulle strade di San Marino sotto l'egida della Federciclismo sammarinese.

