CICLISMO Isaac Del Toro vince la Tirreno-Adriatico Il corridore messicano, residente a San Marino, conquista la 61' edizione della storica corsa a tappe.

Isaac Del Toro vince la Tirreno-Adriatico.

Il messicano Isaac Del Toro ha vinto la 61' edizione della Tirreno-Adriatico. Il corridore della UAE Emirates, residente a San Marino, si è imposto nella classifica generale davanti a Matteo Jorgenson di 40 secondi e Giulio Pellizzari di 42". L'ultima tappa, la Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto di 142 km, è stata vinta in volata da Jonathan Milan. Grazie al successo di Del Toro anche il Messico entra nell'albo d'oro della gara.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: