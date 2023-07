CRACOVIA 2023 Italia a 79 medaglie: splendidi ori per De Filippis e Rossi

L'Italia continua a volare nel medagliere: 79 medaglie contro le 49 della Spagna e le 36 dell'Ucraina. E anche nel conteggio dei soli ori non c'è storia: 24 quelli azzurri, 19 per i primi inseguitori. Gli ultimi due capolavori arrivano dal tiro a volo, con il trap. Nel maschile doppia gioia per Mauro De Filippis che conquista il metallo più prezioso ed anche la carta olimpica per Parigi 2024. Una finale tiratissima per l'azzurro che prima passa al Medal Match come secondo alle spalle del ceco Stepan, poi nell'ultimo atto a 4 sale in cattedra e la spunta di misura proprio sul tiratore della Cechia. 32-31 in favore del 42enne di Taranto, come sempre una garanzia. Come lo è, nel femminile, Jessica Rossi. Anche per lei è medaglia d'oro e pass per le Olimpiadi del prossimo anno. La pioggia polacca non ferma la tiratrice azzurra, perfetta sia nelle qualificazioni che nella finale a 8. Il Medal Match è combattuto: Jessica fa 28 su 35 e supera la finlandese Makela-Nummela - che aveva eliminato allo shoot-off Alessandra Perilli – ferma a 26. Bronzo per la slovacca Spotakova.

Le gioie per l'Italia continuano ad arrivare anche dalla scherma: la spada maschile è di bronzo dopo essersi imposti 39-37 nella finalina contro la Francia. Bel risultato per il quartetto composto da Di Veroli, Vismara, Santarelli e Cimini. Oro per l'Ungheria, argento per la Svizzera. Francia che poi si è presa la rivincita nella sciabola femminile conquistando la prima posizione proprio davanti all'Italia, con il quartetto Criscio-Gregorio-Passaro-Mormile. 45-38 in favore delle transalpine ma è comunque un argento prezioso per le azzurre, in chiave qualificazione olimpica. In più è en-plein nelle prove a squadre: 2 ori nel fioretto, 2 argenti nella sciabola e 2 bronzi nella spada. La scherma italiana riparte e, in vista di Parigi, è un bel segnale.

Termina nella fase a gironi, invece, l'avventura di Mara D'Alessandro e Johnny Lombardi nel doppio misto del teqball. Vince l'Ungheria con la coppia Vasas-Katz. 12-6 12-8 nella finalissima contro i serbi Umicevic e Mitro.

