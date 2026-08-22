TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:07 Da Israele a San Marino nel nome della pace 15:30 Tiro a volo: terminate le prime tre serie di qualificazioni 13:57 San Marino vola in finale: Bologna ko 12-5 in Gara 7 13:36 Taranto 2026: oro per Dall'Olmo/Frisoni nella coppia 13:03 Alberto di Monaco: "Con San Marino c'è una grande amicizia" 11:44 Costanza Cocconcelli, l’oro di Taranto costruito anche a San Marino 11:01 Famiglia di Santarcangelo in difficoltà sui monti d’Abruzzo, interviene l’elisoccorso 10:56 Taranto 2026: Jacopo Frisoni è oro
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Italia a tutta forza: due vittorie e nessun set perso

Le azzurre di Julio Velasco superano anche il Montenegro per 3-0 dopo il successo all’esordio contro la Croazia. Sei set giocati e sei vinti per le campionesse olimpiche e mondiali.

22 ago 2026
Italia a tutta forza: due vittorie e nessun set perso

Due partite, due vittorie e soprattutto nessun set lasciato alle avversarie. È iniziato nel migliore dei modi il cammino dell’Italia agli Europei femminili di volley 2026. Dopo il netto 3-0 rifilato alla Croazia all’esordio, le azzurre di Julio Velasco hanno concesso il bis superando con lo stesso risultato anche il Montenegro.

Allo Scandinavium di Göteborg l’Italia ha indirizzato immediatamente la sfida contro le montenegrine. Il primo parziale è stato dominato dalle azzurre e chiuso 25-13. Più combattuto il secondo set, nel quale il Montenegro ha provato a rimanere agganciato alla partita, ma l’Italia ha saputo mantenere il controllo imponendosi 25-20. Nel terzo, nuovo allungo delle ragazze di Velasco e definitivo 25-19, che ha consegnato all’Italia il secondo 3-0 consecutivo.

Un avvio che conferma le ambizioni di una Nazionale arrivata all'appuntamento continentale con i favori del pronostico. L’Italia è infatti campione olimpica e campione del mondo in carica e l’Europeo rappresenta l’unico grande titolo che ancora manca alla gestione Velasco, dopo i successi ottenuti anche in Volleyball Nations League. Domenica 23 agosto alle 18 è già in programma la terza partita del girone contro la Svezia.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport