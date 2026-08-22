Italia a tutta forza: due vittorie e nessun set perso

Due partite, due vittorie e soprattutto nessun set lasciato alle avversarie. È iniziato nel migliore dei modi il cammino dell’Italia agli Europei femminili di volley 2026. Dopo il netto 3-0 rifilato alla Croazia all’esordio, le azzurre di Julio Velasco hanno concesso il bis superando con lo stesso risultato anche il Montenegro.

Allo Scandinavium di Göteborg l’Italia ha indirizzato immediatamente la sfida contro le montenegrine. Il primo parziale è stato dominato dalle azzurre e chiuso 25-13. Più combattuto il secondo set, nel quale il Montenegro ha provato a rimanere agganciato alla partita, ma l’Italia ha saputo mantenere il controllo imponendosi 25-20. Nel terzo, nuovo allungo delle ragazze di Velasco e definitivo 25-19, che ha consegnato all’Italia il secondo 3-0 consecutivo.

Un avvio che conferma le ambizioni di una Nazionale arrivata all'appuntamento continentale con i favori del pronostico. L’Italia è infatti campione olimpica e campione del mondo in carica e l’Europeo rappresenta l’unico grande titolo che ancora manca alla gestione Velasco, dopo i successi ottenuti anche in Volleyball Nations League. Domenica 23 agosto alle 18 è già in programma la terza partita del girone contro la Svezia.









