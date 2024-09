CICLISMO Italia ancora d'oro agli Europei di ciclismo su strada Continua a fare incetta di medaglie l'Italia agli Europei nel Limburgo, in Belgio: gli azzurri conquistano l'oro nella cronometro a squadre mista davanti alla Germania.

Italia ancora d'oro agli Europei di ciclismo su strada.

Se l'oro di Affini poteva essere una sorpresa, quello della Mixed Relay a cronometro era un trionfo annunciato. Partiti con i favori del pronostico, gli azzurri li rispettano in pieno trionfando con il sestetto formato dallo stesso Edoardo Affini – vincitore dell'individuale –, Mattia Cattaneo (bronzo), Mirco Maestri, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Gaia Masetti. Tre uomini e tre donne ad alternarsi alla perfezione nella prova da oltre 52km partita ad Heusden-Zolder e arrivata ad Hasselt, in Belgio. La differenza l'hanno fatta soprattutto Maestri, Cattaneo e Affini bravi a creare il primo gap sulle rivali. Guazzini, Cecchini e Masetti sono poi state brave a gestire il margine di vantaggio e non subire la rimonta della Germania che, alla fine, si è arresa per 17 secondi. L'Italia vince in 1h01.43 con una media di quasi 51km/h. Medaglia di bronzo per il Belgio padrone di casa, ad oltre un minuto e mezzo di ritardo. Secondo successo in questa specialità dopo quello del 2021.

Tra gli Junior, invece, dominio dell'Olanda. Michiel Mouris, Joeri Schaper, Gijs Schoonvelde, Jente Koops, Ross Muller e Sara Sonnemans, con una media superiore ai 48km/h, hanno conquistato la medaglia d'oro davanti alla Germania – secondo argento di fila nel Mixed Relay – e la Norvegia, staccate rispettivamente di 12 e 22 secondi.

