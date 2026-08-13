Italia ancora sul podio: argento per Sara Fantini nel martello

Prosegue con un’altra medaglia il cammino dell’Italia agli Europei di atletica di Birmingham 2026. Nella giornata di mercoledì 12 agosto la copertina azzurra è stata per Sara Fantini, che ha conquistato l’argento nel lancio del martello. La 28enne azzurra ha centrato il secondo posto grazie alla misura di 74,35 metri, ottenuta al primo lancio. A conquistare il titolo europeo è stata la finlandese Silja Kosonen, oro con 76,28, mentre il bronzo è andato alla norvegese Beatrice Nedberge Llano con 72,88.

Per Fantini si tratta della terza medaglia consecutiva agli Europei nella specialità: bronzo a Monaco 2022, oro a Roma 2024 e ora argento a Birmingham. Un risultato che porta a cinque il bottino dell’Italia nella rassegna continentale: due ori, due argenti e un bronzo.

Niente podio, invece, per Ayomide Folorunso nella finale dei 400 ostacoli. L’azzurra ha chiuso al quinto posto con il tempo di 54”29. Buone notizie arrivano dal salto triplo maschile, dove l’Italia porta tutti e tre i suoi rappresentanti in finale: Andy Diaz Hernandez con 17,05 metri, Simone Biasutti con 16,71 e Andrea Dallavalle con 16,55.







