BASEBALL Italia battuta da Cina Taipei Nella seconda partita del World Classic gli azzurri sono stati superati 11-7 dai padroni di casa

Italia battuta da Cina Taipei.

Dopo la vittoria nella gara di esordio contro Cuba, l'Italia perde contro Cina Taipei nella seconda partita del World Classic di baseball in corso a Taiwan. Gli azzurri guidati da Mike Piazza sono stati battuti per 11-7. Domani l'Italia sarà impegnata nella terza partita del girone A contro Panama, una sfida decisiva per il passaggio del turno.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: