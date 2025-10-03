EUROPEI CICLISMO Italia d'argento anche nella staffetta mista Ganna-Milesi-Frigo-Guazzini-Venturelli-Cecchini si piazzano alle spalle della Francia

Italia d'argento anche nella staffetta mista.

Continuano a fare incetta di medaglie gli azzurri impegnati negli Europei di Ciclismo: dopo l'oro nella crono Uunder 23 di Federica Venturelli e l'argento di Ganna nella prove elite uomini, arriva un altro podio per l'Italia nelle prove contro il tempo. Gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista. Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Vittoria Guazzini, Federica Venturelli e Elena Cecchini sono secondi per soli 6 secondi alle spalle della Francia, terza la Svizzera.

