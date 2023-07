MONDIALI DI NUOTO Italia d'oro nella staffetta mista 4X1.5 km in acque libere

L'Italia ha conquistato l'oro nella staffetta 4x1,5 km in acque libere ai Mondiali di Fukuoka. Protagonista, dopo l'argento nella 5 chilometri, un ritrovato Gregorio Paltrinieri che chiude il super lavoro di Barbara Pozzobon, Ginevra Tadeucci e Domenico Acerenza arrivando in solitario in 1h10'31"2. Secondo posto, e medaglia d'argento, per l'Ungheria, seguita sul gradino più basso del podio dall'Australia. Nella pallanuoto, sconfitta per 16-12 per l'Italia femminile che perde così il primato del girone. Ora il Setterosa tornerà in campo sabato per gli ottavi di finale.

