TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:20 Incidente Kimi Antonelli: nessun illecito penale nel sinistro. "Pilota coinvolto ma illeso", fa sapere Mercedes
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Italia d'oro nella staffetta mista Short Track: Fontana nella storia

di Alessandro Ciacci
10 feb 2026
@FB/Italia Team
@FB/Italia Team

Meravigliosa Italia nello Short Track. La staffetta mista conquista il secondo oro della spedizione azzurra, dominando la finale davanti a Canada e Belgio. Entra ancora di più nella storia Arianna Fontana, alla 12^ medaglia olimpica e a medaglia in 6 Olimpiadi diverse. Fontana è una delle grandi protagoniste assieme a Chiara Betti, Elisa Confortola, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. L'Italia raggiunge la doppia cifra nei metalli salendo a quota 10: 2 ori, 2 argenti e 6 bronzi.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport