Italia d'oro nella staffetta mista Short Track: Fontana nella storia

Meravigliosa Italia nello Short Track. La staffetta mista conquista il secondo oro della spedizione azzurra, dominando la finale davanti a Canada e Belgio. Entra ancora di più nella storia Arianna Fontana, alla 12^ medaglia olimpica e a medaglia in 6 Olimpiadi diverse. Fontana è una delle grandi protagoniste assieme a Chiara Betti, Elisa Confortola, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. L'Italia raggiunge la doppia cifra nei metalli salendo a quota 10: 2 ori, 2 argenti e 6 bronzi.








