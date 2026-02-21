Italia da 30 e lode: bronzo di Giovannini nella mass start

La medaglia numero 30 per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva dalla mass start del pattinaggio di velocità con il bronzo di Andrea Giovannini. L’azzurro inizialmente viene sorpreso, come l’intero gruppo dei big, dalla fuga iniziale: l’olandese Jorrit Bergsma e il danese Viktor Hald Thorup staccano tutti, arrivando a mezza pista di vantaggio. Prova a inseguirli il belga Medard, che però crolla nel finale e apre uno spiraglio per il bronzo: Giovannini, quinto al via dell’ultimo giro, è bravo a sfruttarlo e vincere la volata per il terzo posto. Oro all'Olanda - Bergsma trionfa a 40 anni - e argento alla Danimarca con Thorup. Giovannini è terzo e per gli azzurri sono 30 medaglie: 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi.

