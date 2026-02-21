TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:34 La traversa salva la Folgore: è 3-2 al Pennarossa e +4 su La Fiorita 19:17 Piano Parallelo: otto indagati, compreso Assen Christov 16:53 Sicurezza, Domenica Spinelli: "Sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine" 14:05 Comites: incontro pubblico sulle ragioni del sì al referendum Giustiza 13:06 Tutto pronto per la cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026: l'Arena di Verona si fa bella 10:34 Digiuno e salute: l’esperta spiega benefici, limiti e regole per farlo correttamente
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Italia da 30 e lode: bronzo di Giovannini nella mass start

di Alessandro Ciacci
21 feb 2026
@FB/Italia Team
@FB/Italia Team

La medaglia numero 30 per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva dalla mass start del pattinaggio di velocità con il bronzo di Andrea Giovannini. L’azzurro inizialmente viene sorpreso, come l’intero gruppo dei big, dalla fuga iniziale: l’olandese Jorrit Bergsma e il danese Viktor Hald Thorup staccano tutti, arrivando a mezza pista di vantaggio. Prova a inseguirli il belga Medard, che però crolla nel finale e apre uno spiraglio per il bronzo: Giovannini, quinto al via dell’ultimo giro, è bravo a sfruttarlo e vincere la volata per il terzo posto. Oro all'Olanda - Bergsma trionfa a 40 anni - e argento alla Danimarca con Thorup. Giovannini è terzo e per gli azzurri sono 30 medaglie: 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi.

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport