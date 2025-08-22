TV LIVE ·
Italia da record: 3-0 alla Slovacchia all’esordio mondiale

22 ago 2025
Foto X @LegaVolleyFemminile
Foto X @LegaVolleyFemminile

L’Italvolley femminile comincia il Mondiale in Thailandia con un successo netto nel gruppo B: le azzurre di Julio Velasco battono la Slovacchia 3-0 (25-20, 25-14, 25-15), crescendo di set in set. Dopo un primo parziale equilibrato, deciso da errori delle avversarie, l’Italia domina il secondo con un break iniziale di 8-0 e chiude senza problemi il terzo. Protagoniste Egonu in attacco e Nervini a muro. Con questa vittoria le campionesse della Nations League salgono a 30 successi consecutivi, nuovo record assoluto, e raggiungono il Belgio in vetta alla classifica del girone.




