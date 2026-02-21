Italia di bronzo nella staffetta maschile di short track

Bronzo per l’Italia nella staffetta maschile 3000m di short track, al termine di una finale intensa, combattuta e senza sbavature. Il quartetto azzurro — Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini e Andrea Cassinelli — conquista una medaglia pesante al termine di una gara sempre sul filo dell’equilibrio. L’Italia, dopo una fase iniziale di studio con continui avvicendamenti al comando, era riuscita anche a portarsi in testa, alimentando il sogno dell’oro. I sorpassi e controsorpassi hanno però rimescolato rapidamente le posizioni, con Paesi Bassi e Corea del Sud capaci di prendere il largo e gli azzurri scivolati momentaneamente quarti. Decisivo il cambio anticipato tra Cassinelli e Nadalini, che ha permesso all’Italia di risalire. Nel finale Sighel, pur apparso meno brillante rispetto ai rivali, ha difeso con determinazione il podio dall’assalto del Canada. Oro ai Paesi Bassi, argento alla Corea del Sud, bronzo all’Italia. Una medaglia che premia solidità, strategia e carattere.

