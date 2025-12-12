TV LIVE ·
Italia, ecco i portabandiera: Mosaner - Brignone a Cortina, Fontana - Pellegrino a Milano

Li ha annunciati il Coni, proponendo Goggia come portatrice del vessillo olimpico per l'apertura. Intanto Urbino presenta il passaggio della torcia con Elisa Di Francisca

di Nicola Petricca
12 dic 2025

L'Italia ha i propri portabandiera per i Giochi invernali e saranno quattro campioni: a Cortina il giocatore di curling Amos Mosaner e la sciatrice Federica Brignone, a Milano lo sciatore di fondo Federico Pellegrino e la pattinatrice di velocità Arianna Fontana. Due uomini e due donne, protagonisti di trionfi memorabili, che si divideranno l'onore di portare il tricolore nelle cerimonie in programma, tra lo Stadio Meazza e la Perla delle Dolomiti. A dare l'annuncio è il presidente del Comitato olimpico italiano, Luciano Buonfiglio, che ha inoltre proposto la sciatrice Sofia Goggia come portatrice del vessillo olimpico per la cerimonia dell'alzabandiera, a Cortina.

E mentre le Olimpiadi si avvicinano, prosegue il percorso della fiaccola attraverso le 60 città capoluogo designate per ospitarla, lungo il cammino fino ai Giochi. La fiamma è arrivata in Toscana raggiungendo anche Siena e Firenze, portata da sportivi, persone comuni e qualche celebrità, come il cantante Albano. Attorno a San Marino giungerà a inizio anno, fermandosi per una notte a Rimini il 5 gennaio.

Alla Romagna accederà dalla provincia di Pesaro Urbino e proprio a Urbino dove passerà per le mani di cinque tedofori, è stato presentato in settimana il futuro arrivo della torcia con la campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca, marchigiana, una degli sportivi che la fiaccola l'hanno portata al suo arrivo a Roma. Con lei c'era pure uno dei tedofori urbinati di Torino 2006, il podista Geppi Parenti, che nel ricordare la corsa di 20 anni fa si è commosso all'istante. Lacrime che hanno fatto capire l'importanza di quel momento, perché portare la fiamma sacra di Olimpia è qualcosa che resta dentro e che difficilmente le parole possono descrivere.




