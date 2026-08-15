EUROPEI ATLETICA Italia, Ferragosto da urlo: cinque medaglie nella marcia e record del mondo di Fiorini Mattinata trionfale a Birmingham: Sofia Fiorini e Massimo Stano conquistano l’oro nella maratona di marcia, dove la 21enne azzurra stampa il primato mondiale. Argento per Alexandrina Mihai e Francesco Fortunato, bronzo per Andrea Cosi nella mezza maraton

Italia, Ferragosto da urlo: cinque medaglie nella marcia e record del mondo di Fiorini.

Un Ferragosto da ricordare per l’atletica italiana. La marcia azzurra si prende la scena agli Europei di Birmingham e in una sola mattinata porta a casa cinque medaglie: due ori, due argenti e un bronzo. Un’autentica incetta di podi impreziosita dal record del mondo di Sofia Fiorini, oltre che dal primato europeo firmato da Massimo Stano nella prova maschile.

La giovane azzurra ha dominato la maratona di marcia, nuova distanza di 42,195 chilometri introdotta quest’anno nel programma internazionale, tagliando il traguardo in 3h15’11”. Un tempo che vale il nuovo record del mondo, migliorando lo standard di 3h17’00” fissato per il riconoscimento del primato sulla nuova specialità.

Poco prima era arrivata un’altra firma pesantissima: quella di Massimo Stano. Il campione olimpico di Tokyo e mondiale della 35 km ha conquistato l’oro nella maratona di marcia maschile fermando il cronometro a 2h56’49”, tempo che vale il record europeo. Per Stano un altro grande titolo da aggiungere a una carriera che lo ha visto protagonista su praticamente tutte le distanze della specialità.

Ma la festa italiana era cominciata già nella mezza maratona di marcia. Tra gli uomini Francesco Fortunato ha conquistato la medaglia d’argento, mentre Andrea Cosi ha completato il doppio podio azzurro prendendosi il bronzo. Argento anche al femminile con Alexandrina Mihai, capace di inserirsi alle spalle della fuoriclasse spagnola Maria Perez. La spagnola ha vinto in 1h30’06”, stabilendo a sua volta il record mondiale della nuova distanza, mentre Antonella Palmisano ha chiuso al quinto posto.



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