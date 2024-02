TIRO A VOLO Italia grande protagonista nel tiro a volo in Marocco La delegazione azzurra vince 4 medaglie d'oro tra skeet e trap. San Marino è argento con Alessandra Perilli

Il tricolore grande protagonista nella prova di Coppa del Mondo di tiro a volo in Marocco. La delegazione azzurra è stata capace di conquistare ben quattro medaglie d'oro tra trap e skeet. Jessica Rossi si è imposta nella finale del trap davanti alla sammarinese Alessandra Perilli. La portacolori italiana è già qualificata per le Olimpiadi. Pass che deve ancora centrare la biancoazzurra, che però sta risalendo la classifica delle qualificazioni. Alessandra Perilli occupa in questo momento la quarta posizione, alle spalle di Fatima Galvez, Jessica Rossi e Maria Ines Coelho De Barros, già tutte qualificate per Parigi. La tiratrice del Titano deve guardarsi le spalle dalla spagnola Molne Magrina. Tutto questo sempre che Alessandra non centri la qualificazione in una delle prove rimanenti da calendario come quella di Coppa del Mondo di Doha o l'Europeo di Lonato.

In campo maschile l'Italia ha piazzato la doppietta con la vittoria di Mauro De Filippis, che s'impone nella finale maschile per un piattello su David Kostelecky. Sul terzo gradino del podio l'australiano Willet. Il programma gare di Rabat prevedeva poi lo skeet. Anche in questa disciplina l'Italia l'ha fatta da padrona con due medaglie d'oro.

Simona Scocchetti ha conquistato il primo posto nella finale tutta azzurra con Martina Maruzzo. 54-52 il risultato finale per Simona Scocchetti. A completare la settimana perfetta dell'Italia il risultato dello skeet maschile con la vittoria di Tammaro Cassandro. Il tiratore azzurro si è imposto 59-57 nella finale vinta contro l'americano Vincet Hancock.

(Nel video l'intervista con Jessica Rossi)

