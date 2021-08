Italia in finale nella ginnastica ritmica

L'Italia accede alla finale a otto nella ginnastica ritmica, con il terzo punteggio nelle qualificazioni. La gara è in programma domani alle ore 11 giapponesi (le 4 italiane). Le squadre ripartiranno da zero per la valutazione dei loro esercizi.

Gli Usa hanno vinto la medaglia d'oro nel torneo di basket maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella finale per il primo e secondo posto, gli americani, allenati da Greg Popovich, hanno sconfitto la Francia per 87-82. Miglior realizzatore dell'incontro è stato Kevin Durant con 29 punti. Per gli stati Uniti si tratta del quarto titolo olimpico consecutivo, il 16/mo sulle 20 edizioni del torneo.

Nella maratona donne, solo 32/ma l'azzurra Giovanna Epis.