Italia ko 4-2 con il Venezuela: sfuma la finale mondiale di baseball

Si ferma in semifinale il sogno dell’Italia al World Baseball Classic. A Miami gli azzurri sono stati sconfitti 4-2 dal Venezuela, che conquista la finale contro gli Stati Uniti dopo una rimonta decisiva nel settimo inning.

La Nazionale italiana, vera sorpresa del torneo, era partita forte portandosi sul 2-0 grazie ai punti firmati da Zach Dezenzo e Jac Caglianone. Il Venezuela ha però accorciato le distanze e poi ribaltato il match con tre punti nello stesso inning che ha deciso la gara.

Nonostante la sconfitta, resta uno storico risultato per l’Italia, mai arrivata così avanti nella competizione e capace di eliminare anche squadre favorite come Porto Rico e Stati Uniti nel suo percorso.

Gli azzurri chiudono così al quarto posto mondiale, confermandosi come rivelazione del torneo e dando ulteriore visibilità a un movimento in crescita, trainato anche da molti giocatori italoamericani provenienti dalla Major League.







