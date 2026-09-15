ATLETICA LEGGERA Italia, niente Mondiali di atletica: nel 2029 si andrà in Kenya, nel 2031 in Germania Respinte le candidature di Roma e Londra per ospitarli. Per la prima volta toccherà all'Africa

Italia, niente Mondiali di atletica: nel 2029 si andrà in Kenya, nel 2031 in Germania.

L'Italia non avrà i propri Mondiali di atletica leggera. World Athletics ha respinto la candidatura di Roma - e di Londra - a ospitare le rassegne del 2029 e del 2031, scegliendo altre due capitali, tra cui, per la prima volta, una africana: Nairobi, con il Kenya che sarà sede della competizione tra tre anni. L'edizione successiva si disputerà a Monaco di Baviera, in Germania. "Hanno presentato candidature eccellenti, che ci hanno costretto a scelte difficili", è stato il commento del presidente di World Athletics, Sebastian Coe, nei confronti di Roma e Londra, dopo la loro bocciatura.

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