L'Italia ha vinto poco fa la seconda Coppa Davis consecutiva, la terza della sua storia. Olanda battuta in finale per 2-0 senza nemmeno la necessità di giocare il doppio. Matteo Berrettini ha regalato ai suoi il punto dell'1-0 con la vittoria su Van De Zandschulp col punteggio di 6-4 6-2 prima di lasciare spazio al solito grande show di Jannik Sinner che ha battuto Griekspoor per 7-6 6-2.