Italia protagonista agli Europei di Ciclismo

L'Europeo dell'Italia sulle strade di casa si era aperto con una grande medaglia d'oro nella prova staffetta mista davanti a Germania e Olanda. A trascinare la squadra azzurra il campione olimpico Filippo Ganna che insieme a Alessandro De Marchi, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli ed Elena Cecchini hanno formato il team Italia. 44,8 km di percorso, su un circuito di 22,4 km da ripetere due volte. La prima staffetta a partire è stata quella degli uomini, poi il cambio con le donne.

Un bel risultato per l'Italia in format che fra due settimane in Belgio debutterà ai campionati del mondo. La seconda giornata degli Europei ha regolato altre due medaglie all'Italia con l'oro di Vittoria Guazzini e il bronzo di Elena Pirrone nella cronometro donne under 23. Sul podio dunque azzurre divise dalla tedesca Hanna Ludwig. Vittoria Guazzini ha spinto già dai primi km rendendo al meglio lungo il percorso. Già all'intertempo l'azzurra aveva un buon vantaggio mantenuto fino all'arrivo.

Vittoria Guazzini vince in 29:02.08 precedendo di 38 secondi l'atleta tedesca e di 45 la connazionale Pirrone. Cronometro élite alla svizzera Marlen Reusser, che con una media oraria vicino ai 50km/h si aggiudica il titolo continentale con il tempo di 27:12.95. Sul podio anche l'olandese Ellen Van Dijk, quattro volte campionessa europea a cronometro, staccata di 19 secondi. Per il bronzo la tedesca Lisa Brennauer, con un distacco di oltre un minuto.