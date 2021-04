Italia protagonista al Grand Slam di Antalya, oro per Basile e Milani

Italia protagonista a Antalya al Grand Slam di judo. Fabio Basile ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria 73 kg. L'azzurro si è imposto in finale contro il turco Kandemir. Per il piemontese si tratta del terzo oro internazionale in carriera dopo quello ai campionati europei Under 23 di Bratislava nel 2015 e alle Olimpiadi di Rio. Argento nella categoria 81 kg per Christian Parlati. L'atleta napoletano è stato battuto in finale dal turco Albayrak.

In campo femminile c'era stato un storico derby tutto italiano nella categoria 48 kg con Francesca Milani e Francesca Giorda. La medaglia d'oro è andata a Francesca Milani al termine di un combattimento molto tattico.