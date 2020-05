Italia, riparte lo sport: Pellegrini e Tamberi al lavoro per Tokyo

In Italia, l'inizio della Fase2 ha dato il via libera agli sportivi, che hanno potuto riprendere gli allenamenti individuali. Dopo 6 settimane di inattività, Federica Pellegrini è tornata in vasca nella piscina del Centro Federale di Verona, per l'occasione quasi totalmente a sua disposizione. “Pensavo peggio” ha detto la campionessa veneta, che visto il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo ha deciso di rimandare di un anno il ritiro. Obiettivo Giochi anche per Gianmarco Tamberi, sceso in pista al Campo Italico Conti di Ancona. D'ora in avanti, l'impianto marchigiano sarà aperto solo per lui e per gli altri due atleti di interesse nazionale della zona, Simone Barontini e Nicola Sanna.