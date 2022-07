ORANO 2022 Italia seconda nel medagliere L'ottavo giorno di gare ad Orano vede i nuotatori azzurri strappare diverse medaglie. Bene il ciclismo femminile e il sollevamento pesi. L'Italia del calcio in finale con la Francia

Italia seconda nel medagliere.

Ad Orano l'Italia potrebbe aver visto nascere una stella. Viola Scotto Di Carlo classe 2003 all'esordio con la Nazionale azzurra è argento nei 50 farfalla con il tempo di 26.25. La giovane atleta si era messa già in luce agli assoluti di Riccione. Finale vinta dalla greca Ntountounaki, bronzo per l'altra azzurra Sonia Laquintana. Chi si rivede. E' tornato Fabio Scozzoli. Il 33enne azzurro ferma il crono in 26.97 nei 50 rana e stabilisce il record della manifestazione. Battuto il precedente che apparteneva sempre a lui, stabilito a Tarragona nel 2018. Tempo che lo qualifica direttamente agli europei di Roma in programma dall'11 al 21 agosto. La grande amica di Federica Pellegrini, Alice Mizzau è terza nei 200 metri stile. 1:59.95 per lei preceduta da due slovene. Fain argento, e Segel oro. Arriva il miglior risultato in carriera per il 25enne Filippo Megli oro nei 100 metri stile. Il fiorentino ha battuto per soli due millesimi il portoghese De Matos e per dodici il compagno di squadra Alessandro Bori. Filippo Megli vinse l'argento nei 200 stile a Tarragona. Doppietta bianco/rosso/verde nei 100 rana. Lisa Angiolini prima in 1:07.59. Anche per la 27enne di Poggibonsi si tratta della prima affermazione in carriera. In precedenza per lei un bronzo nella staffetta 4x2100 agli Europei di Budapest dello scorso anno. Alle sue spalle Anita Bottazzo. Un trionfo azzurro anche nei 400 metri misti, con Pier Andrea Matteazzi senza rivali. Lo sloveno Erzen arriva con 7 secondi di ritardo. Pietro Paolo Sarpe si deve accontentare del bronzo. Turchia imprendibile negli 800 stile Tuncel velocissima, oro in 8:26.80, davanti alla connazionale Ertan, distacco abissale quasi 3 secondi. Terza e quarta l'Italia con Caramignoli e Tettamanzi. Triplete francese nella gara in linea di ciclismo uomini, l'Italia si rifà ampiamente nella gara in linea donne. Sotto al traguardo dopo 85 chilometri in linea, a transitare per prima Barbara Guarischi. Battute portoghese Daniela De Sousa e la spagnola Sandra Alonso. Il ciclismo femminile azzurro fa doppietta. L'oro della 31enne di Lecco, fa seguito a quello conquistato nella cronometro da Vittoria Guazzini. L'Italia Under 18 è in finale. In Algeria gli Azzurrini guidati dal ct Daniele Franceschini, dopo aver superato di slancio Portogallo, Grecia e Turchia, battono in semifinale il Marocco 2-1 grazie alla doppietta del "bolognese" Raimondo, il secondo goal è un autentico gioiello. Ed ora la finale con la Francia che in semifinale supera 2-0 la Turchia. Ricordiamo che l'Italia si è presentata in Algeria con l'Under 18, mentre gli avversari schierano l'Under 20. Altra medaglia d’oro arriva dal sollevamento pesi. Nella categoria 59 kg Lucrezia Magistris è infatti salita sul gradino più alto del podio. L’azzurra si è aggiudicata la prova di strappo, sollevando ben 95 kg. Nella prova di slancio, invece, per Magistris è arrivata la medaglia d’argento con 114 kg alzarti. Il friulano Mirko Zanni, bronzo olimpico di Tokyo, si è confermato ad altissimi livelli ai Giochi del Mediterraneo, dove ha conquistato la medaglia d’oro nello strappo nella categoria fino a 73 KG firmando il nuovo record italiano di specialità del sollevamento pesi. Negli 800 metri piani argento per Eloisa Coiro. All'italiana non è servito l'ottimo allungo finale per riprendere la turca Ekaterine, terza la marocchina Raziki. Bronzo per Virginia Troiani nei 400 metri piani. Oro per distacco alla portoghese Silvia Azevedo. Argento per la slovena Horvat.

