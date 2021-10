Italia U21 per la prima volta sul tetto del mondo: 3-0 alla Russia

Primo successo per l'Italia al Mondiale under 21 di pallavolo. Gli azzurrini condotti da Angiolino Frigoni hanno vinto la medaglia d'oro battendo la Russia per 3-0 (25-19, 25-22, 25-20) e così dopo quattro finali perse (1985 Milano, 1991 Il Cairo, 1993 Rosario, 2019 Manama), a Cagliari arriva l'unico titolo giovanile che ancora mancava nella bacheca della Fipav. Il tutto nell'anno in cui anche l'Under 20 femminile ha conquistato l'oro mondiale in una doppietta che segue quella delle nazionali azzurre seniores agli Europei. Il gruppo, che nel 2019 ottenne l'oro al Mondiale Under 19 in Tunisia, battendo in finale proprio la Russia, si è confermato al vertice della pallavolo mondiale. Sul terzo gradino del podio è salita Polonia, che si è imposta 3-0 (25-16, 25-14, 25-19) sull'Argentina.