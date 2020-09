Italian Baseball Series - Gara 5 sospesa per pioggia sull'8-8 al 4° inning

La quinta partita della serie finale della serie A1 Baseball, in scena al ‘Gianni Falchi’ di Bologna fra UnipolSai Bologna e San Marino, è stata sospesa per impraticabilità nella seconda parte del quarto inning quando i bolognesi avevano già messo a segno 6 punti, raggiungendo gli ospiti sull’8-8. Proprio da questa situazione si riprenderà questa sera, sabato 26, alle 20, per completare l’incontro. Le squadre sono in parità nella serie con 2 vittorie a testa.

Il San Marino Baseball inoltre comunica che, in occasione della prossima partita interna, quella di domenica sera valida per gara6 dell’Italian Baseball Series, l’incasso al botteghino sarà interamente devoluto all’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino per aiutare progetti e interventi che l'ISS ha avviato e sta finanziando dopo l’emergenza Covid-19.