BASEBALL Italian Baseball Series - Gara 5 sospesa per pioggia sull'8-8 al 4° inning Gara6 e l’eventuale gara7 di Italian Baseball Series cambiano data. Le due partite si giocheranno lunedì 28 e, se necessario, mercoledì 30.

In gara5 della finale scudetto tra Bologna e San Marino c'è stato tutto. Punti dei Titani, ben otto, rimonta della Fortitudo fino all'otto pari e sospensione per pioggia quando nella parte bassa della quarta ripresa Bologna ha già segnato sei punti e si trova a giocare un attacco con due out sul tabellone, corridori agli angoli e Astorri a battere. Nel corso della partita San Marino sembra poter prendere in mano la gara soprattutto dopo il fuoricampo da tre punti di Mattia Reginato che porta la sfida sul 7-0 per i Titani. Punteggio che diventa 8-0. Gara5 sembra a questo punto prendere la strada di San Marino, poi Bologna accorcia con due punti. Nel quarto inning San Marino resta a secco, Bologna mette sei punti tra le proteste dei Titani che volevano prima la sospensione. La pioggia posticipa gara5 e questa sera alle 20 si riprenderà da dove si è lasciato.

Il San Marino Baseball inoltre comunica che, in occasione della prossima partita interna, quella di domenica sera valida per gara6 dell’Italian Baseball Series, l’incasso al botteghino sarà interamente devoluto all’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino per aiutare progetti e interventi che l'ISS ha avviato e sta finanziando dopo l’emergenza Covid-19.



