GUINNESS DEI PRIMATI Jaan Roose sfiora l'impresa di attraversare lo Stretto di Messina a piedi L'atleta estone della Red Bull ha percorso 3600 metri su una fune di 1.9 centimetri.

La sfida nasce da una domanda ben chiara: si può attraversare lo stretto di Messina a Piedi? Ha provato a dare una riposta l'atleta Jaan Roose. L'estone si è cimentato in una vera impresa da Guinness dei primati andato vicinissimo a completarla. Jaan Roose ha attraversato lo Stretto su una fune larga appena 1,9 centimetri, percorrendo l'intera porzione di mare che divide Calabria e Sicilia a una quota di 250 metri dal livello del mare.

L'atleta della Red Bull è partito al mattino per iniziare la sua traversata. Dopo 45 minuti dalla partenza ha percorso il suo primo km. Passo dopo passo sulla fune che ha unito le due regioni, rimanendo agganciato un cavo di sicurezza, unico sostegno in caso di caduta. Percorso spedito per l'estone che ha conquistato il nuovo record mondiale di slackline, migliorando il precedente primato di un km.

Dopo due ore e 53 minuti dall'inizio della prova, Jaan Roose è caduto quando restavano circa 60 metri all'arrivo. L'estone ha poi ripreso la prova concludendola, ma a termine di regolamento non può essere registrata come nuovo record. “Sì. La mia prima sensazione è stata, eh, finalmente poter fare un bel respiro profondo di aria fresca. È stato difficile. È stato così difficile ricordarmi di continuare a respirare correttamente mentre camminavo. E, eh, in realtà mi sento incredibile. Non mi aspettavo di percorrerlo in tre ore. E, eh, perché dovevo essere davvero attento con i passi. E ho contato, in realtà, 15.000 passi camminando attraverso lo Stretto di Messina”.

