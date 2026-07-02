ATLETICA Jacobs corre sulle ali del vento Marcell Jacobs corre uno dei tempi più veloci della storia sui 100 metri, aiutato da oltre 4 metri di vento a favore

Jacobs corre sulle ali del vento.

Marcell Jacobs vola a Einsenstadt, vincendo i 100 metri in 9"67, il secondo tempo di sempre, a 9 centesimi dal 9"58 di Usain Bolt. Una prestazione che però, pur essendo nettamente inferiore rispetto al suo record europeo di 9"80 fatto in occasione dell'oro olimpico di Tokyo, non può essere omologata, perché realizzata con 4,1 metri al secondo di vento a favore.

Già in semifinale Jacobs aveva fatto vedere di essere molto in forma con un altro tempo "ventoso" di 9.84 (+2,3 m/s), con l'oro olimpico di Tokyo molto soddisfatto per aver corso due ottimi tempi nel giro di appena un'ora e mezza. Il 9"67 di Jacobs fa seguito al 9"96 di domenica scorsa a Londra in Diamond League, mentre il prossimo impegno in preparazione agli europei di Birmingham (10-16 agosto) sarà a Montecarlo venerdì 10 luglio.

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