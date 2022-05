GIRO D'ITALIA Jai Hindley ha vinto il Giro d'Italia Matteo Sobrero colora d'azzurro l'ultima cronometro

La prima volta di un australiano al Giro. Jai Hindley lo ha vinto con merito ieri sul Mortirolo e lo ha incassato oggi a Verona. Doveva essenzialmente marcare Richard Carapaz che invece ieri il suo Giro lo aveva perso piantandosi in salita e portato su di peso dai pochi compagni rimasti, E così Hindley si è difeso bene, quindicesimo all'arrivo appena 7 secondi dietro al colombiano che invece ha chiuso decimo a 1'24'' dal vincitore. Che è un italiano. Matteo Sobrero non ha fatto solo una grande cronometro. E' partito e arrivato a cannone. Un po' un vizio di famiglia, visto che il vincitore di oggi è fidanzato con la sorella di Filippo Ganna. Una piccola Italia, forse, un'edizione senza grandi firme azzurre: tappe griffate da Covi, Sobrero, Dainese e Oldani. E poi a pensarci bene la grande firma c'è. E' quella di Vincenzo Nibali, quarto nella Generale, e al suo ultimo Giro in grado di mostrare ancora come esce di scena un campione. Ultimo Giro anche per lo spagnolo Valverde. Meritati applausi anche per lui, a Verona. E così, dopo una prima parte piuttosto noiosa, quella che va in archivio è un'edizione comunque da ricordare. Con lo spettacolo delle montagne e la sorpresa Hindley ingenerosamente definito come il migliore nell'anno degli assenti. E' stato il migliore e basta. Sul podio, sornione, è salito anche Mikel Landa. C'era già stato nel 2015 con Contador e Fabio Aru. Forse uno spessore diverso, ma anche un'epoca diversa che rende sfumato il paragone. Jai Hindley è già storia interrompendo la stiscia della Ineos con Hart e Bernal. Poche settimane e sarà tempo di Tour.

