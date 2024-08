TENNIS Jannik Sinner batte Tiafoe e vince a Cincinnati Vittoria in due set contro lo statunitense in un'ora e mezza

Sinner ha sconfitto Frances Tiafoe in due set nella finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro, numero uno al mondo, ha ottenuto la sua quinta vittoria della stagione battendo lo statunitense per 7-6 (7/4), 6-2 in 1 ora e 36 minuti. "È stata dura mentalmente, ma ho cercato di fare del mio meglio", ha detto il campione azzurro.

