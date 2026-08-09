Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Cincinnati, per infortunio

Jannik Sinner non ci sarà neanche a Cincinnati. Dopo aver saltato il torneo di Montreal per scelta, il numero 1 al mondo dovrà rinunciare al secondo Masters 1000 di fila, stavolta per un problema al ginocchio.

"Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team - scrive l'italiano in un comunicato - devo comunicare che sono costretto a ritirarmi dal torneo Masters 1000 di Cincinnati. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e, nonostante ci siamo impegnati a fondo con il mio team medico, devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare".

La preparazione di Sinner si sposta ora sugli US Open, quarto e ultimo Slam dell'anno, in cui l'azzurro proverà quantomeno a difendere i punti conquistati l'anno scorso arrivando in finale, ma soprattutto a prendersi la rivincita dopo la sconfitta patita per mano di Carlos Alcaraz.







