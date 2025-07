Jannik Sinner vince Wimbledon: è storia

Storico risultato per il tennis italiano con Jannik Sinner che vince per la prima volta Wimbledon superando in rimonta Carlos Alcaraz. Una vittoria bellissima che permette di superare anche il tabù dello spagnolo che aveva avuto ragione dell'azzurro nella finale di Roma e al Roland Garros. Alcaraz va avanti 6-4, poi la grande reazione dell'altoatesini che prima pareggia con un 6-4 e poi entra ancor di più nella storia del tennis con un doppio 6-4 che vale l'apoteosi.

Per Jannik Sinner è il quarto slam della carriera, dopo aver vinto due volte gli Australian Open (2024 e 2025) e una volta gli US Open (2024) arriva il primo successo sull'erba, diventando il primo italiano in campo maschile a vincere a Wimbledon.