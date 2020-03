Japan Baseball League: rinviato l'inizio del campionato

La stagione del baseball in Giappone doveva aprirsi il 20 marzo, ma la diffusione del contagio ha imposto un rinvio del nuovo campionato. I rappresentanti di 12 club di baseball professionisti si sono incontrati a Tokyo e hanno deciso all'unanimità di posticipare il via della nuova stagione ad aprile. La decisione è stata presa sulla base dei consigli di un gruppo di esperti in malattie infettive. I dirigenti dell'organizzazione di baseball pro e il campionato di calcio professionistico si sono incontrati con gli esperti all'inizio della settimana. Gli esperti hanno affermato che in questa fase è auspicabile ritardare l'inizio della stagione dal punto di vista della gestione delle crisi. Un nuovo incontro è previsto per giovedì per definire la data di apertura della stagione. L'inizio della stagione è stato posticipato l'ultima volta nel 2011 quando un terremoto ha colpito il nord-est del Giappone, portando all'incidente alla centrale nucleare di Fukushima. L'obiettivo della lega baseball è quello di disputare tutte le 143 partite in programma con il pubblico.