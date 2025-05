Jasmine Paolini trionfa agli Internazionali d'Italia

È italiana la nuova regina di Roma. Jasmine Paolini cancella Coco Gauff e trionfa agli Internazionali d'Italia di tennis in due set. Davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la numero 5 al mondo vince 6-4 6-2, strappando alla statunitense ben cinque break su nove turni al servizio, numero 3 del ranking. Era dal 1985 che un'italiana non vinceva il torneo più importante del Paese: l'ultima a riuscirci era stata Raffaella Reggi. Solo che ora gli Internazionali sono di un livello maggiore e in tabellone contemplano tutte le migliori tenniste al mondo. Per lei si tratta del secondo successo in un Wta 1000, che la farà ritornare al numero 4.

Domani, Paolini avrà l'occasione di fare ciò che a Sara Errani sfuggì, nel 2014, proprio all'ultimo: vincere il torneo sia nel singolare, sia nel doppio. Undici anni fa, la bolognese fu fermata solo da Serena Williams, in finale di singolare, questa volta a Paolini resta da completare l'impresa nel doppio. Sua compagna di partita sarà proprio Errani, mentre dall'altra parte della rete ci sarà il duo Kudermetova/Mertens. L'ultima a fare doppietta fu Monica Seles, nel 1990. Domani, vedremo se Paolini riuscirà a rendere leggendario un torneo, per lei, già indimenticabile.