VUELTA DI SPAGNA Jay Vine vince la sesta tappa della Vuelta di Spagna La prima vittoria in carriera per il ciclista australiano

Giornata epica per la Vuelta di Spagna perchè in cima al Pico Jano, tra nuvole e pioggia, c'è scritto il nome di Jay Vine. Prima vittoria in carriera per il ciclista australiano che lascia indietro tutti i grandi favoriti e si aggiudica la sesta tappa della corsa iberica. La frazione di 181 chilometri che partiva da Bilbao per arrivare a San Miguel de Aguayo è stata durissima, soprattutto negli ultimi 40 chilometri dove ci si è messa anche la pioggia a rendere il tutto più difficile. Il primo arrivo in salita non ha deluso le aspettative, con Evenepoel che si è mostrato un vero e proprio schiacciasassi ed Enric Mas che è stato l'unico in grado di tenere la sua ruota. Grande prova anche del giovane Ayuso, mentre il grande favorito Roglic arriva a 1'22 di distacco dall'australiano. Giornata da dimenticare per Carapaz che ha perso 2’59”. La nuova classifica generale vede il belga Evenepoele in testa con la maglia rossa, seguito da Molard, Mas, Roglic e Ayuso.

