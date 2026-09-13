VUELTA

Johannessen vince l'ultima tappa della Vuelta. 2° Romele

Enric Mas chiude in maglia rossa e conquista il primo grande giro della sua carriera

Johannessen vince l'ultima tappa della Vuelta. 2° Romele.

Tobias Johannessen vince l'ultima tappa della Vuelta, con arrivo a Granada. Dopo sette secondi posti in stagione, di cui due in questa Vuelta, arriva la vittoria per il norvegese della Uno-X. Bruciato nello sprint a due Alessandro Romele, che sfiora il primo successo in carriera da professionista. Nella classifica generale non cambia nulla in quest'ultima frazione, con Enric Mas che mantiene la maglia rossa e conquista il primo grande giro della sua carriera

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy