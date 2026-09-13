VUELTA
Johannessen vince l'ultima tappa della Vuelta. 2° Romele
Enric Mas chiude in maglia rossa e conquista il primo grande giro della sua carriera
Tobias Johannessen vince l'ultima tappa della Vuelta, con arrivo a Granada. Dopo sette secondi posti in stagione, di cui due in questa Vuelta, arriva la vittoria per il norvegese della Uno-X. Bruciato nello sprint a due Alessandro Romele, che sfiora il primo successo in carriera da professionista. Nella classifica generale non cambia nulla in quest'ultima frazione, con Enric Mas che mantiene la maglia rossa e conquista il primo grande giro della sua carriera
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