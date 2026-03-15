Jonas Vingegaard la Parigi-Nizza, a Lenny Martinez l'ultima tappa

La Parigi–Nizza 2026 si chiude con un arrivo in volata a due. A imporsi è Lenny Martinez, unico corridore capace di resistere all’attacco di Jonas Vingegaard sull’ultima salita della tappa. I due si presentano insieme sul traguardo e si giocano la vittoria allo sprint: il francese riesce a superare il danese, che però conquista comunque il successo finale nella Corsa del Sole. Alle loro spalle chiude al terzo posto di giornata Harold Tejada vincitore dello sprint del gruppetto degli inseguitori arrivato con sette secondi di ritardo.
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